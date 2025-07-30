МВД опровергло данные о сроке уведомления о смене регистрации

Информация о том, что водителям при смене постоянной регистрации необходимо уведомлять об этом ГАИ в течение 10 дней, не соответствует действительности. Об этом в среду, 30 июля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

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— Обязательного десятидневного срока для корректировки этих данных законом не установлено, — отметила она.

Волк в своем Telegram-канале объяснила, что в рамках российского законодательства место жительства владельца транспортного средства все же относится к данным, которые подлежат к внесению изменений. Однако конкретного срока в данном случае нет.

Также в МВД опровергли слухи о запрете в России покупать, продавать и использовать автомобили с правым рулем.

22 июля Государственная дума приняла законы о повышении пошлин за государственную регистрацию автомобилей, выдачу прав на вождение, а также за технический осмотр. Один из принятых законов, которые начнут действовать с сентября, касается увеличения в два раза тарифов за выдачу национального водительского удостоверения.