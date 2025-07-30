«Волгу» на базе Lincoln Town Car продают за 7,5 млн рублей

В мире кастомных автомобилей редко встречаются проекты, сочетающие в себе глубокое уважение к классике и техническое совершенство современности.

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Именно таким уникальным экземпляром стал этот полностью отреставрированный и глубоко переработанный ГАЗ-21 «Волга» 1969 года, в котором советская эстетика гармонично слилась с американским люксом.

Основой для проекта послужил Lincoln Town Car, на агрегатах которого была воссоздана легендарная «Волга» — но не просто стилизация, а настоящая кропотливая работа с оригинальными деталями кузова ГАЗ-21.

Под капотом установлен V6 объёмом 4.6 литра мощностью 240 л.с. Ходовая часть — с двухконтурной пневмоподвеской, обеспечивающей мягкий, уверенный и премиальный ход.

Удлинённый кузов выполнен профессионалами из BMS Engineering — без капли шпаклёвки, только металл, заводские технологии и покраска самого высокого уровня.

Салон автомобиля — отдельный повод для гордости. Здесь всё создано для того, чтобы владелец чувствовал себя не просто водителем, а истинным эстетом.

Обивка — из первоклассной кожи. Передние кресла — от Lincoln, с электроприводом и регулировками. Установлены электростеклоподъёмники, гидроусилитель руля, камера заднего вида, беспроводная зарядка, а также профессиональная аудиосистема.

Вся внешняя отделка — это ода оригинальности и уважению к первому поколению ГАЗ-21. Хром-пакет восстановлен вручную, фары — оригинальные, но тщательно отреставрированные.

Все стёкла выполнены на заказ из современного безопасного триплекса, который внешне идентичен заводским решениям 60-х, а на стильные спицованные диски и шины американского производства невозможно не обратить внимания.

Автомобиль уже какое-то время продаётся в Новосибирске и сейчас за него просят 7,5 миллиона рублей.