Обновленный лифтбек Volkswagen Lamando L: раздельные экраны и GTS-версия

Марка Volkswagen провела первый показ рестайлингового лифтбека Lamando L. Модели подправили внешность, в салоне вместо табло установили раздельные дисплеи. Пятидверка также перешла на новый турбомотор. Кроме того, у нее появилась «горячая» версия GTS с еще более мощным двигателем.

© Колеса.ру

Модель Volkswagen Lamando L актуального поколения в строю с 2022 года, она представляет собой лифтбек с безрамочными дверями (предшественник был седаном). Автомобиль создан специально для Китая, его производство налажено на заводе СП SAIC Volkswagen. Еще в марте в базу Минпрома КНР внесли снимки и основные характеристики рестайлинговой пятидверки. А сегодня провели презентацию для местных журналистов, вдобавок обновленный лифтбек появился на местном потребительском сайте.

Рестайлинг принес VW Lamando L новые бамперы: в переднем вместо множества хромированных «точек» теперь блестящие же L-образные элементы, на заднем красуется другая серебристая накладка. Фары и фонари сохранили свою форму, но у них отныне иная светодиодная начинка. Длина обновленного лифтбека равна 4791 мм, что на 7 мм больше, чем у дореформенной модели. Остальные размеры не изменились: ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2731 мм.

Клиентам также впервые будет доступен «оспортивленный» Lamando L GTS. Его особенности – черный наружный декор и выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы.

В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как прежний лифтбек имеет табло. Центральный тачскрин стал больше: 12,9 дюйма вместо 12 дюймов. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. Кроме того, расположенные на центральном тоннеле подстаканники лишились шторки. В списке оборудования еще заявлены адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и помощи при парковке (есть и функция дистанционной парковки).

На смену бензиновой 150-сильной турбочетверке 1.4 TSI пришел четырехцилиндровый же турбодвигатель 1.5 TSI мощностью 160 л.с. Но максимальный крутящий момент остался прежним – 250 Нм. А Volkswagen Lamando L GTS оснащен бензиновым турбомотором 2.0 TSI мощностью 220 л.с. (350 Нм) от локального хэтчбека VW Golf GTI. Лифтбек предложат с семиступенчатым роботом (DQ200 у базовой модели и DQ381 у спорт-версии). Привод все так же исключительно передний.

Публичную премьеру рестайлингового VW Lamando L проведут в августе на автосалоне в Чэнду. Цены еще не объявлены. Дореформенная пятидверка сегодня стоит от 153 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 759 000 рублей по текущему курсу.