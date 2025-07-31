В России пройдет презентация отечественного вездехода Terranica Expedition

Российская компания Global Terranica в сотрудничестве с кузовным ателье Cardi создала уникальный вездеход Terranica Expedition, который способен передвигаться как по бездорожью, так и по воде.

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Над созданием этого вездехода, который разрабатывался более двух лет, трудились специалисты компании Global Terranica и кузовного ателье Cardi. В результате получился вездеход с гибридной силовой установкой и футуристическим дизайном.

Презентация новинки состоится 2-3 августа на автомобильном фестивале "ПроДвижение", который пройдёт на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Global Terranica в своем Telegram-канале.

Вездеход оснащён двумя тяговыми электромоторами мощностью 40 кВт каждый (в пике до 80 кВт). Они приводят в движение гусеницы через передние звёздочки. Дизель-генератор в задней части и батареи под полом обеспечивают запас хода более 1000 км. Скорость на бездорожье достигает 40 км/ч, на асфальте - до 60 км/ч.

В салоне вездехода можно оборудовать спальное место на три человека. Предусмотрено большое количество систем хранения как внутри, так и снаружи, что позволяет разместить дополнительное оборудование и личные вещи.

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