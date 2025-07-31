В МВД ответили на сообщения о неожиданном штрафе для автомобилистов

В России нет срока в 10 дней на уведомление ГАИ о смене водителем адреса, как и штрафа за это «нарушение». Так на основанные на сообщении агентства «Прайм» публикации о неожиданном штрафе для автомобилистов ответила в Ирина Волк.

© Lenta.ru

По словам Волк, десятидневный срок актуален для информирования ГАИ лишь в трех случаях: при выпуске авто в обращение при его изготовлении для самостоятельного пользования, при временном ввозе машины на территорию России на срок более года, а также при приобретении владельцем автомобиля прав на его управление.

Представитель МВД напомнила, что адрес жительства россиянина относится к регистрационным данным авто, и для его корректировки 10-дневный срок не действует.

Ранее россиян предупредили о штрафах за наклейки с нецензурным содержанием на машине. Такое нарушение будет считаться мелким хулиганством — за него штрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей.