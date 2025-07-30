Гаишники не будут штрафовать россиян за ремонт машин на даче

В министерстве внутренних дел опровергли информацию о возможном административном наказании для автомобилистов, которые занимаются ремонтом своего транспорта на дачных участках. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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«В компетенцию Госавтоинспекции не входят вопросы привлечения к административной ответственности владельцев автомототранспортных средств за нарушение норм земельного и экологического законодательства», — подчеркнула она.

Тем временем в ГД предложили начать наказывать за ошибочные автоштрафы. Депутат Ярослав Нилов направил на рассмотрение кабмина законопроект, согласно которому должностных лиц, которые незаконно привлекают автомобилистов к административной ответственности за нарушения ПДД, начнут штрафовать.

Помимо этого, на рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий возвращение наказания за превышение средней скорости движения. Отслеживать нарушение должны камеры, установленные на определённом отрезке трассы, они же станут рассылать «письма счастья».