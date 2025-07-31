Названы условия, при которых iCAUR станет востребованным в России

Перспективы продаж новых китайских автомобилей iCAUR в России упираются в электрическую силовую установку. По мнению управляющего директора LikeAvto Юлиана Гаврилова, именно электродвигатель станет ключевым ограничителем спроса. Опыт марок Ora и Skywell показывает, что российский рынок пока не готов массово принимать электромобили ни по инфраструктуре, ни по предпочтениям покупателей, подчёркивает эксперт.

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_«Тем не менее, визуально привлекательная модель V23, выполненная в стиле нео-ретро, может вызвать интерес у части аудитории. Это может быть дизайн-драйвер, но едва ли — коммерческий хит. Даже при благоприятных условиях iCAUR вряд ли займет значимую долю рынка — в текущей конфигурации объёмы продаж, скорее всего, будут незначительными», _— считает Гаврилов.

Он напомнил, что глобально iCAUR представлен двумя компактными электрическими кроссоверами в яркой внедорожной стилистике — iCAUR 03 и V23. Оценить их российскую цену пока сложно — дебют на мечен на 2026 год, но в Китае они стоят сопоставимо с бензиновыми среднеразмерными SUV, например, как Chery Tiggo 8 PRO Max. «Мы можем ожидать что-то похожее, с поправкой на реалии нашего рынка», — говорит эксперт.

Бренд занимает нишу компактных электрокроссоверов с внедорожным дизайном. Однако сравнивать их с бензиновыми SUV некорректно хотя бы потому, что массовый потребитель в регионах, где нет развитой зарядной сети, предпочитает традиционные двигатели.

Ключом к коммерческому успеху, по мнению эксперта, могли бы стать гибридные версии. _«Для того, чтобы выйти хотя бы на уровень продаж на грани рентабельности, iCAUR потребуется предложить гибридные версии. Такие модификации уже разрабатываются для китайского рынка, но сроки их глобального дебюта пока не озвучены», _— подытожил Юлиан Гаврилов.

Напомним, что iCAUR планирует за 3 года выйти на рынки более чем 100 стран, причем Россия входит в «десятку» приоритетных. Бренд развивает как чистые электромобили, так и последовательные гибриды. Уже 1 августа в Дубае дебютирует новый среднеразмерный REEV-кроссовер iCAUR длиной почти 5 метров, который также ожидается в России.