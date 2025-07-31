Так будет выглядеть новый Pajero

Mitsubishi начала испытания нового поколения внедорожника Pajero

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Компанией Mitsubishi уже начаты дорожные испытания нового внедорожника Pajero (на некоторых рынках он называется Montero).

На основе шпионских фотографий ресурс Carscoops создал качественные рендеры. Прототип, проходящий испытания в жарком климате, демонстрирует почти готовые к серийному производству кузовные панели и осветительное оборудование.

Многочисленные снимки позволяют увидеть ключевые особенности внешнего дизайна автомобиля. Он обладает высоким, угловатым силуэтом и вертикальной передней частью, что соответствует традициям классических внедорожников.

Передняя часть автомобиля выделяется вертикально размещенными светодиодными дневными ходовыми огнями, широкой решеткой радиатора и крупной защитной пластиной. Задняя часть модели напоминает новый Nissan Patrol.

Информация о платформе нового Pajero вызывает споры. Одни источники указывают на использование платформы от Outlander (универсальная платформа CMF-C/D), в то время как другие говорят о традиционной рамной конструкции от Nissan Patrol или платформе от пикапа Mitsubishi L200/Triton.

Судя по шпионским снимкам, пропорции прототипа отличаются от предыдущих тестовых образцов Pajero Sport: он больше напоминает Outlander, однако с более коротким передним свесом и вертикальным лобовым стеклом.

Выбор платформы будет влиять на линейку двигателей. Версия, основанная на Outlander, может получить гибридную установку с мощностью 302 л.с., тогда как рамный Pajero на платформе Triton, скорее всего, оснастят 2,4-литровым турбодизелем мощностью до 201 л.с. с возможной последующей электрификацией. Наименее вероятным считается вариант с платформой от Patrol и его мощным битурбированным V6 на 316 л.с. Официальная премьера нового Mitsubishi Pajero ожидается в конце 2025 года.