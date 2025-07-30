В Москве бесследно пропали 28 новых автомобилей Lixiang

В российскую столицу направлялись четыре автовоза, что везли 28 новых машин марок Lixiang и Zeekr. Однако, как сообщили нашему изданию информированные источники, несколько дней назад водители грузовиков сообщили несостоявшимся автовладельцам, что кроссоверы выданы некому получателю. После этого «Лияснов» и «Зикров» не видел никто.

© Quto.ru

«Водителям автовозов поступили звонки, что автомобили нужно выгрузить на другую площадку, а не ту, которая была указана изначально», — сообщил редакции Quto собеседник.

Очевидно, что ситуация получит дальнейшее продолжение, ведь 28 бесследно пропавших машин — это почти детективная история, которой наверняка заинтересуется полиция.

Кстати, львиная доля краж автомобилей в I полугодии зафиксирована в Москве (28% случаев) и Санкт-Петербурге (19%), причём в 53% случаев злоумышленники обращали внимание на корпоративные автомобили.