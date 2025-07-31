Электрической версии мощного Zeekr 9X не будет

Geely официально объявила о скором старте предварительных продаж своего первого гибридного внедорожника — модели Zeekr 9X. Событие состоится в рамках автосалона в Чэнду, запланированного на конец августа 2025 года. Цены на новинку будут объявлены позже.

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Представляя 9X, Zeekr подчеркнула свою приверженность чисто электрическим платформам для моделей среднего и большого размера, однако для крупных автомобилей, подобных новинке, компания внедряет новую стратегию «суперэлектрического гибрида».

В основе 9X — совершенно новая модульная платформа SEA-S (известная в Китае как Haohan-S), использующая гибридную технологию SEA Hybrid (Haohan Hybrid). Силовая установка объединяет двухлитровый турбированный двигатель и три электромотора на базе карбида кремния. Суммарная мощность системы достигает впечатляющих 1 030 киловатт (1 381 лошадиная сила), что позволяет внедорожнику разгоняться до 100 километров в час всего за 3,1 секунды. Его максимальная скорость составляет 240 километров в час. Производитель заявляет, что динамика разгона остается стабильной независимо от уровня заряда батареи, с разницей всего в 0,2 секунды.

Гибридная система оснащается литий-ионной батареей CATL Freevoy ёмкостью 70 киловатт-часов, что является одним из самых больших показателей среди легковых подзаряжаемых гибридов (PHEV). Благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки током 6C в системе напряжением 900 вольт, батарея 9X способна восполнить заряд с 20% до 80% примерно за 9 минут. Запас хода исключительно на электротяге по циклу CLTC составляет 380 километров, а общий с учётом топлива превышает 1 000 километров.