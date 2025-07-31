Автодилеры отказываются от контрактов с брендами

Российские дилеры оптимизируют бизнес в условиях слабого спроса на авторынке. Одни сокращают количество точек, другие — трансформируют подход к бизнесу, отказываясь от контрактов с брендами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли.

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Так, по данным «Автостата», количество шоурумов в России за второй квартал снизилось на 137, до 2,95 тыс. точек, число дилерских контрактов — на 183, до 4,33 тыс. контрактов. По итогам года дилеры прогнозируют закрытие 10−20% автосалонов.

Самые большие потери понес «КлючАвто»: к началу текущего года число контрактов сократилось до 90, а к июлю осталось лишь 36. В «Авилоне» есть примеры закрытия торговых точек для переформатирования их под другие бренды. «Автодом» закрыл в «Москва-Сити» центр продаж автомобилей Lamborghini.

Дилеры отказываются от нерентабельных франшиз, тем самым сокращая свои издержки. Прежде всего закрываются марки, которые продают по несколько автомобилей в месяц на одного дилера.

Участники рынка, опрошенные изданием, скорее пессимистичны в оценках будущего авторитейла. В следующем году существует вероятность закрытия около 20% автосалонов, в основном в крупных городах, и тех, которые не имеют собственных площадей, а их модели не пользуются спросом. В группе риска такие марки, как Kaiyi, BAIC и Livan, «Москвич» и «Соллерс».

С начала года продажи автомобилей в России сократились на 26%. Сильнее всего просел импорт, но снижение затронуло и отечественные марки. При этом по итогам прошлого года в России было реализовано 1,571 млн новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в 2023 году.