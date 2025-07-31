По цене "китайцев": Bentley и Maserati в РФ можно купить дешевле двух млн рублей

На российских торговых площадках можно найти люксовые автомобили именитых брендов с пробегом по цене менее 2 миллионов рублей, что сопоставимо с ценой некоторых новых китайских кроссоверов.

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Согласно исследованию, проведённому РИА Новости на основании анализа сервиса "Авто.ру", на конец июля 2025 года самыми доступными машинами класса люкс стали Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT. Их можно приобрести по цене менее двух миллионов рублей.

В частности, Maserati 2007 года выпуска с пробегом 80 тысяч километров можно купить за 1,45 миллиона рублей, а Bentley того же года выпуска с пробегом 220 тысяч километров - за 1,4 миллиона рублей. Аналогичную сумму можно потратить на популярный среди россиян китайский кроссовер Chery Tiggo 4 2025 года выпуска.

Максимальная цена на подержанные автомобили класса люкс на "Авто.ру" зафиксирована у двух моделей Bugatti - Chiron (360 миллионов рублей) и Veyron (137 миллионов рублей).

В первом полугодии 2025 года медианная стоимость подержанных автомобилей в этом сегменте демонстрировала нестабильную динамику. По итогам полугодия она снизилась на 2,56% и составила 21,52 миллиона рублей. Средний пробег составляет чуть более 40 тысяч километров, а возраст - около 8 лет.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что россияне ринулись скупать люксовые автомобили с пробегом.