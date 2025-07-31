По цене "китайцев": Bentley и Maserati в РФ можно купить дешевле двух млн рублей
На российских торговых площадках можно найти люксовые автомобили именитых брендов с пробегом по цене менее 2 миллионов рублей, что сопоставимо с ценой некоторых новых китайских кроссоверов.
Согласно исследованию, проведённому РИА Новости на основании анализа сервиса "Авто.ру", на конец июля 2025 года самыми доступными машинами класса люкс стали Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT. Их можно приобрести по цене менее двух миллионов рублей.
В частности, Maserati 2007 года выпуска с пробегом 80 тысяч километров можно купить за 1,45 миллиона рублей, а Bentley того же года выпуска с пробегом 220 тысяч километров - за 1,4 миллиона рублей. Аналогичную сумму можно потратить на популярный среди россиян китайский кроссовер Chery Tiggo 4 2025 года выпуска.
Максимальная цена на подержанные автомобили класса люкс на "Авто.ру" зафиксирована у двух моделей Bugatti - Chiron (360 миллионов рублей) и Veyron (137 миллионов рублей).
В первом полугодии 2025 года медианная стоимость подержанных автомобилей в этом сегменте демонстрировала нестабильную динамику. По итогам полугодия она снизилась на 2,56% и составила 21,52 миллиона рублей. Средний пробег составляет чуть более 40 тысяч километров, а возраст - около 8 лет.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что россияне ринулись скупать люксовые автомобили с пробегом.