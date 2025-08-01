В пробках у Крымского моста скопились более 1,7 тысячи машин

В пятницу утром на подъездах к Крымскому мосту (особенно со стороны Кубани) выстроились длинные очереди из автомобилей к досмотровым пунктам.

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По информации Telegram-канала информационного центра, всего в пробках на 10:00 первого августа насчитывается 1704 машины.

При этом в очереди со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств (время ожидания составляет более трех часов).

А со стороны крымского города Керчь находится 649 автомобилей.

Отметим, что за последний час очередь у Крымского моста выросла почти на 250 автомобилей.