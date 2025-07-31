Как будет выглядеть новый Mercedes-Benz V-класса

Немецкий автопроизводитель несколько дней назад опубликовал фотографии прототипов своего нового минивэна, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешности.

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История семейства минивэнов V-класса началась в 1996 году, когда дебютировало первое поколение модели, сделанное на базе представленного годом ранее фургона Vito. Сегодня на конвейере третья генерация модели, которую уже можно считать долгожителем — её премьера состоялась в 2014 году. За более чем десять лет производства минивэн неоднократно обновлялся, и последний рестайлинг он получил два года назад. Теперь же на очереди полностью новая модель, внешность которой мы частично можем оценить благодаря фотографиям замаскированных прототипов. Кстати, она получит и новые имена: «младшее» семейство семейных и коммерческих вэнов назовут VLE, а «старшее» с различными версиями роскошных VIP-шаттлов будет называться VLS.

Минивэн V-класса четвёртого поколения станет своего рода серийной версией концепта Vision V, который был продемонстрирован минувшей весной в Китае. От последнего новинке достанутся пропорции и заметно более узкое боковое остекление с высокой подоконной линией. Спереди можно ожидать фары со светодиодной перемычкой, как на новом CLA. Форма основных блоков пока скрыта камуфляжем, мы же изобразили вариант в стиле концепта. Боковины станут чуть боле плоскими, горизонтальные выштамповки сохранятся лишь в районе передних и задних крыльев, «исчезая» в районе центральных стоек (аналогичное решение использовано в вышеупомянутом CLA и E-классе последнего поколения). Подобно другим новинкам бренда, новый V-класс получит выдвижные дверные ручки, а задние двери останутся сдвижными. Задняя часть сохранит внушительных размеров окно на багажной двери, которая останется вертикальной, прежним будет и место для ниши номерного знака. Пока загадкой является лишь дизайн фонарей, скорее всего, основные блоки будут сделаны вертикальными и растянутся почти во всю высоту кузова.

Новое семейство минивэнов будет построено на модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), которую будут использовать все будущие лёгкие коммерческие электромобили марки. Эта платформа примерно на 70% унифицирована с новой «углеводородной» платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture), предназначенной для среднеразмерных и больших пассажирских вэнов и фургонов.

Премьера нового минивэна Mercedes-Benz состоится в следующем году. Между тем, недавно мы опубликовали обзор российской премьеры нового Mercedes-Maybach SL 68﻿0.