Lexus свернет производство сразу нескольких моделей

Большинство исполнений седана IS, купе RC и кроссовера UX будут сняты с конвейера уже в ноябре нынешнего года, говорится на японском сайте премиум-бренда Toyota. Продажи устаревших машин прекратятся, как только количество заказов достигнет уровня производства. При этом информации о возможных преемниках пока немного.

© Motor.ru

В ноябре 2025 года с производства снимут IS 500, IS 350, IS 300h (AWD), IS 300, RC 350, RC 300h и RC 300, сообщает Lexus. При этом некоторые пакеты оборудования могут оказаться недоступны еще до срока. В строю в Японии останется только заднеприводный IS 300h.

© Lexus

С купе RC Lexus прощается версией Final Edition. Представленная в январе финальная версия выпущена тиражом 200 экземпляров в Японии, и все они уже забронированы. От обычной «двухдверки» RC и спортивную RC F Final Edition отличают черные акценты, таблички с названием и особая отделка интерьера. Цена — от 6,7 миллиона иен (по нынешнему курсу — 3,6 миллиона рублей).

Решение избавиться от устаревших моделей неудивительно: IS и RC были выпущены больше 10 лет назад, IS в последний раз обновился в 2020 году, а RC — в 2018-м. IS, по слухам, получит новое поколение в 2026 году, и в гамме ожидаются как электрическая, так и гибридная установки. RC же могут заменить премиальным бензин-электрическим купе, которое одновременно станет преемником LC. Последнему тоже прочат конец, но чуть позже — в 2026 году.

Что касается UX, то электрическая версия UX 300e, дебютировавшая шесть лет назад, будет снята с производства в ноябре. За ней последует гибридный 300h — с ним попрощаются до конца текущего финансового года, то есть до марта 2026-го, говорят инсайдеры. Вероятно, без преемника UX не оставят, но информации о нем пока нет.