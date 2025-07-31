Какие автомобили реже всего меняют владельцев в России

Специалисты "Автотеки", платформы для онлайн-проверки автомобильной истории, изучили данные о популярных автомобилях не старше 20 лет, представленных на "Авито Авто" в 2025 году. Целью анализа было определение среднего срока владения и выявление моделей, которые реже всего выставляются на продажу.

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Согласно информации, полученной "РГ" от "Автотеки", наиболее длительный период времени в собственности находятся автомобили Suzuki - в среднем 5,8 лет. В первую пятерку по продолжительности владения также вошли Great Wall (5,6 года), Honda (5,4 года), Daewoo (5,4 года) и Mitsubishi (5,4 года).

Среди конкретных моделей лидирует ГАЗ 31105 "Волга" со средним сроком владения 7,1 года. Владельцы Lada-2107 сохраняют свои автомобили в среднем 6,7 года, аналогичные показатели у моделей 2104 и 2105. В список также вошли Ford Fusion (6,2 года), УАЗ "Хантер" (6 лет) и Lada-2111 (6 лет).

Наиболее часто владельцы меняют автомобили марки Haval - в среднем через 2,5 года. Небольшой срок владения также характерен для Geely и BMW (по 3,7 года). Среди моделей, которые наиболее быстро переходят к новым владельцам, выделяются Lada Niva Legend, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max: их держат в собственности всего 1,5-1,7 года.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в РФ продолжается снижение цен на автомобили с пробегом.