В РФ продают уникальный Mercedes-Maybach G650: выпущено всего 99 штук

В России на одном из сайтов бесплатных объявлений появился в продаже редкий Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Автомобиль, выпущенный в количестве 99 экземпляров, сошел с конвейера в 2018 году.

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За внедорожник, который проехал 2070 километров, дилер из Москвы просит невероятную сумму - 92 миллиона рублей.

G650, собранный на австрийском заводе Magna Steyr, имеет серую матовую окраску кузова и оснащен 22-дюймовыми колесами. Интерьер "Мерседеса" выполнен в коричнево-чёрных тонах и отделан кожей.

Базовая комплектация включает в себя множество премиальных опций, таких как вентиляция и массаж задних сидений, отдельный климат-контроль и 10-дюймовые дисплеи для задних пассажиров.

Модель появилась в 2017 году как финальная версия дорестайлингового "Гелендвагена". Под капотом мощный 630-сильный 6-литровый двигатель V12 от Mercedes-AMG G 65 с индексом M275, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод - полный. Кроме того, уникальный внедорожник оборудован портальными мостами от модификации G 500 4×4.

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