Начались продажи Lada Iskra: плюсы и минусы главной новинки года

Любая премьера от АвтоВАЗа - это всегда событие. А тут российская компания выводит на рынок полностью новую модель - впервые за 10 лет. Lada Iskra нацелена на молодую аудиторию и призвана еще больше укрепить позиции отечественного производителя на нашем рынке в сегменте "бюджетников". Сможет ли из искры возгореться пламя - в материале "РГ".

Как снаружи

После ухода Стива Маттина с поста главного дизайнера АвтоВАЗа казалось, что компания откажется от X-стиля британца, но этого не произошло.

Спереди "Искра" очень похожа на свою старшую сестру Vesta, так что в потоке машин обычный россиянин, который не так сильно следит за автомобильными новинками, вполне может их и перепутать.

Впрочем, и отличий хватает. Изменилась нижняя подштамповка боковин. "Искра" получила свой капот, крышку багажника и даже крылья. Сзади у новинки совсем другие фонари. В модельном ряду новая Lada встала аккурат между Granta и Vesta, а потому и по размерам она чуть больше первой и чуть меньше второй.

Целевая аудитория Iskra - это молодежь. У модели много ярких цветов, которые, как считают в АвтоВАЗе, привлекут новую аудиторию. А сами владельцы новинки должны любить удобные и продуманные решения, получать удовольствие от вождения машины и приключений.

Как внутри

Интерьер Iskra отличается от того, что мы привыкли видеть в Vesta. Главное - мультимедиа, которая здесь совсем другая. Это не объемный планшет с экраном 10,4 дюйма (как у "Весты"), а более компактный вариант (8,4 дюйма) со встроенной платформой "Яндекс Авто" с сервисами от российского IT-гиганта. Заявлено, что это абсолютно новая аппаратная платформа с плавной анимацией и быстрой реакцией. Во время теста особых нареканий к Enjoy Evo у нас не возникло. Понравилось, что есть физическая крутилка, благодаря которой можно быстро регулировать звук, а не постоянно бродить в дебрях меню.

Присутствует и голосовое управление - оно призвано решить проблему "кнопочной усталости". Можно, например, дать команду прибавить громкость, позвонить кому-нибудь, включить радио и так далее. В принципе система настроена неплохо.

Кстати, именно такую мультимедиа будут ставить и на другие новые модели Lada (речь в первую очередь идет о кроссовере Azimut и минивэне, который еще даже не получил имя).

Новая Iskra также получила систему Lada Connect Старт - через приложение можно следить за тем, сколько у вас бензина, какой запас хода, есть ли у автомобиля неисправности, доступна различная статистика по поездкам, можно узнать, где сейчас находится машина (особенно актуально на парковках больших торговых центров).

Приборная панель только аналоговая, даже в самых топовых версий нет виртуального кокпита. Плюс это или минус - решайте сами. Хотя молодежь такими консервативными решениями вряд ли можно привлечь.

Многие из коллег отмечали, что главный минус в интерьере Iskra - это жесткий пластик, который почти везде. Хотя вообще странно сетовать на бюджетность, учитывая, что перед нами автомобиль, который в иерархии стоит чуть выше Granta. Да и в той же Vesta ситуация в этом хоть и лучше, но не кардинально.

Впрочем, это не значит, что внутри новинки не к чему придраться. Например, странно выглядят маленькие кнопки, которые отвечают за кондиционер, обогрев заднего стекла и рециркуляцию воздуха. Они смотрятся очень дешево.

Также из минусов - подстаканники, которые находятся в слепой зоне. В итоге легко можно уронить бутылку или пролить кофе. Кроме того, сами ниши довольно маленькие - объемные стаканы в них не помещаются.

Впрочем, плюсов тоже хватает. Устроиться удобно за рулем получается сразу же - есть регулировка подушки по высоте в диапазоне 80 мм и регулировка руля по вылету (в топовых версиях). Само кресло удобное, понравилась и боковая поддержка.

И сзади, и спереди места достаточно, но чуда, конечно, не произошло: на втором ряду комфортно смогут разместиться только двое. И жаль, что у пассажиров нет подлокотников. Зато в наличии USB-разъемы, в богатых комплектациях доступны двухступенчатые обогревы сидений.

Как едет

Iskra базируется на платформе CMF-B, которая также легла в основу третьих Logan и Sandero (они также должны были выпускаться в РФ). Уход Renault-Nissan из России все изменил, но АвтоВАЗ оказался не готов просто так закрывать свой проект. В итоге несколько сотен компонентов для "Искры" удалось локализовать внутри РФ, а поставку части деталей компания смогла наладить из дружественных стран.

АвтоВАЗ обстоятельно поработал над безопасностью новинки: кузов на 52% состоит из высокопрочных сталей, во всех комплектациях автомобиль оборудован двумя фронтальными подушками безопасности (водителя и пассажира), есть передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий. Было проведено 84 краш-теста, а по методике ARCAP новая Lada получила четыре звезды из пяти возможных.

Iskra предлагают с двигателем 1,6 литра (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП, мотором 1,6 литра (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП и силовым агрегатом 1,6 литра (106 л.с.) с автоматической трансмиссией.

На тесте были машины исключительно с двигателем 1,6 литра (с вариатором и механикой). Сначала нам достался универсал с приставкой Cross, который оказался оснащен вариатором. Сразу же удивили довольно сильные вибрации на холостом ходу - такое ощущение, что под капотом совсем не бензиновый двигатель. Второе - гул, который возникает, если вы резко попытаетесь стартовать. Так что лучший вариант - ехать плавно и не дергаться. Тогда и машина перестает "выть". Для обычной городской езды такой стиль вполне подойдет, а если хочется передвигаться быстрее, то в этом случае лучше остановить свой выбор на шестиступенчатой МКПП. Эту механику не так давно получила "Веста".

С такой коробкой седан оказался гораздо быстрее универсала. Для переключения передач двигатель можно не так сильно крутить, при этом тронуться с места легко и со второй. Еще один плюс механики - экономия. Средний расход топлива у нас получился меньше, чем на вариаторе. А все из-за шестой ступени. Кстати, вполне можно заливать и бензин АИ-92, хотя рекомендован АИ-95.

Очень понравилась подвеска - новая Lada отлично справляются со всеми неровностями дорожного покрытия. Стыки, рельсы, люки, лежачие полицейские, небольшие ямы и выбоины - вообще нет никаких проблем.

Как и седан, кроссовая версия отлично реагирует на повороты руля - машина четко едет туда, куда вам надо. На большой скорости сильных кренов не обнаружилось - автомобиль твердо стоит на дороге.

Что касается шумоизоляции, то в этом плане Iskra не далеко отстала от Vesta. При росте скорости появляется свист воздуха около боковых зеркал, а задним пассажирам отчетливо слышны звуки из арок колес. Впрочем, все в пределах допустимого в этом классе.

Что в итоге

Цены на Lada Iskra в кузове седан в исполнении Comfort стартуют от 1 249 000 рублей. Следующая версия Life стоит от 1 319 000 рублей. Комплектация Enjoy оценена минимум в 1 439 000 рублей. Топ-версия Lada Iskra - Techno - обойдется от 1 579 000 рублей.

Стоимость универсала Lada Iskra SW Cross начинается от 1 719 000 рублей, за автомобиль в исполнении Techno надо отдать 1 799 000 рублей.

Среди основных конкурентов модели в российской компании называют Changan Alsvin, BAIC U5 Plus, Solaris KRS, Solaris KRX и даже кроссовер Chery Tiggo 4.

При этом понятно, что новинка частично оказалась и на территории Lada Vesta. Главное сейчас - объяснить менеджерам автосалонов, почему надо брать именно топовые "Искры", а не более статусную "Весту". Впрочем, пока, судя по всему, такой проблемы и не существует. АвтоВАЗ не скрывает, что не собирается спешить и будет постепенно наращивать темп производства модели. Лишь в августе начнут собирать доступные Iskra, а до конца года российская компания планирует выпустить 20-30 тысяч автомобилей.