Прибыль немецкого автоконцерна BMW в 2025 году упала на 29%

Немецкий автоконцерн BMW по итогам первого полугодия 2025-го потерял более четверти прибыли. Об этом говорится в сообщении компании.

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За шесть месяцев прибыль BMW упала на 29%, до €4 млрд. Примечательно, что концерн фиксирует прибыль третий год подряд (по итогам первого полугодия). Продажи компании упали на 8%, до €67,7 млрд.

На сегодняшний день немецкие автоконцерны переживают кризис: так, у Audi прибыль снизилась на треть, а у Mercedes-Benz — более чем в два раза.

До этого стало известно, что потери немецкого автоконцерна Volkswagen от пошлин США, инициированных Дональдом Трампом, составили €1,3 млрд.

«Снижение операционного результата в первую очередь обусловлено высокими затратами, вызванными повышением импортных пошлин США (1,3 млрд евро), ассигнованиями на реструктуризацию Audi, Volkswagen Passenger Cars и Cariad (€0,7 млрд), а также расходами, связанными с регулированием выбросов CO₂», — отмечалось в сообщении компании.

Ранее немецкий автопром назвали неинтересным для россиян.