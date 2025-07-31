В РФ идет продажа 40-летней "капсулы времени" ВАЗ-2108

В Московской области "Российской газете" удалось обнаружить в продаже раритетный ВАЗ-2108 с особенной историей. Автомобиль находится далеко не в лучшей форме, но при этом владелец просит за него немалые деньги.

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"Восьмёрка" бледно-бежевого цвета выпущена в 1985 году и, как заявляет продавец, является одной из первых десяти машин, поступивших в розничную продажу в Москве. Последний раз на автомобиле ездили в 1991 году, после чего его поставили на хранение в гараж.

Для пробега 26 тысяч километров у ВАЗ-2108 очень "убитый" салон: потёртости обшивки и треснутая в двух местах приборная панель. Непрезентабельность усиливают подранные чехлы на сиденья и огромный слой пыли.

Моторный отсек выглядит свежим, как и колёса. Причём на автомобиле установлены шины Michelin размерностью 165/70 R13, но такие могли появиться только после 90-го года. Также необычным элементом исполнения является накладка на ступичный болт с надписью "Lada" и колпаки гаек на шпильках.

"Восьмёрка" оснащена двигателем 1,3 литра мощностью 64 л.с. и механической коробкой передач.

Цена за "капсулу времени" в хорошем состоянии - 1,5 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о продаже очень редкой модификации ВАЗ-2108 с роторным мотором, которую владелец оценил в 4 млн рублей.