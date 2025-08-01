Exeed объяснил, чем отличается российский седан Exlantix ES

От китайской версии локальный вариант отличается отделкой потолка алькантарой, отсутствием хромированного декора кузова, более длинными подушками сидений, а также мощными насосами для обогрева батарей. Кроме того, на рулевом колесе установлено больше кнопок, чтобы меньше отвлекаться на управление второстепенными функциями.

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Стоимость Exeed Exlantix ES начинается от 5 990 000 рублей. Первая тысяча покупателей получит комплект подарков «для полной энергетической свободы», в том числе настенную зарядную станцию, а также оборудование, позволяющее подключать внешние электроприборы.

Гибридный седан оснащён двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Тяговая батарея ёмкостью 40 кВт·ч позволяет проехать до 180 км на чистом электричестве, а вот суммарный запас хода достигает солидных 1231 км.

И продолжая тему новинок. В России резко подорожают внедорожники и минивэны BAW. По словам управляющего BAW Russia Юлиана Гаврилова, стоимость моделей увеличится примерно на 500 тысяч рублей.