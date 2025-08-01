Еще один завод в России перешел на четырехдневку

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил канал Mash.

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Отмечается, что это уже четвертый российский автопроизводитель, который переключился на такой график. Соответствующее решение приняли из-за спада государственных тендеров и спроса на российские автобусы.

Отмечается, что работники предприятия уже месяц трудятся по сокращенному расписанию. Их заработные платы снизили на 15 процентов. Кого-то перевели на почасовую оплату. Кто-то работает за оклад.

Ранее в компании «АвтоВАЗ» рассказали, что решение о переходе на четырехдневку еще не принято. Вопрос об изменении графика будут решать осенью. В свою очередь, крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» уже заявил о переходе на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами. Всему виной кризис на соответствующем рынке. Также стало известно, что в августе в режиме четырехдневной рабочей недели будет работать Горьковский автозавод.