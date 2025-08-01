Власти запретили ездить на электросамокатах в парках и на набережной Ейска

Власти Ейска ввели ограничения на использование электрических самокатов в местах массовых скоплений людей. Об этом сообщили в краевой пресс-службе МВД России.

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Запрет распространили на территории парков, скверов, набережной и иных зон отдыха. Такие меры были приняты вследствие роста числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с использованием электротранспорта.

Как сообщили в ведомстве, за первую половину 2025 года количество аварий достигло 25 случаев, среди которых зафиксировано два смертельных исхода и 24 пострадавших. Особенно тревожит увеличение количества наездов на пеших граждан — зарегистрировано 14 эпизодов, большинство из которых произошли именно на пешеходных переходах.

Параллельно продолжается работа над улучшением городской инфраструктуры: планируется расширение тротуаров и установка новых светофоров, что должно способствовать снижению риска возникновения опасных ситуаций на дорогах.

Ранее «Кубань Информ» писал, что в Сочи введены новые ограничения для пользователей электросамокатов.