Водитель BMW лишился автомобиля после опасных гонок в Подмосковье

Сотрудники полиции изъяли автомобиль BMW у владельца, который устраивал опасные заезды на территории Ленинского городского округа. Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено, как на территории Ленинского городского округа водитель автомобиля марки BMW нарушает правила дорожного движения, устраивает гонки. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Водитель 2002 года рождения понес наказание в соответствии с законом. В отношении него составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

«Вечерняя Москва» рассказала о том, какое наказание грозит водителям за опасное вождение и дрифт на дорогах общего пользования. В отношении автолюбителей, нарушивших правила именно таким образом, применяется статья 267.1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Согласно ей, водители могут получить штраф от 150 до 300 тысяч рублей или ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.