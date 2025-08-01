Цены на новые автомобили в июле пересмотрели девять брендов

По итогам июля 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили скорректировали девять автопроизводителей. Если в первой половине месяца пересмотр цен затронул сразу семь марок, то во второй - активность заметно снизилась:

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стоимость изменилась лишь у двух брендов. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на мониторинг сайта "Цена Авто".

С 1 по 15 июля подешевели автомобили Chery, Great Wall, Haval, Omoda, Tank и Wey. В противоположную сторону пошёл только "Москвич" - он, напротив, повысил ценник. Во второй половине месяца корректировки провели Exeed и КамАЗ.

Exeed, премиальный бренд китайской группы Chery, снизил цены практически по всей линейке: LX (все комплектации, кроме Premium FWD): минус 350-405 тысяч рублей. Новый диапазон: 2,79-3,47 млн рублей.

TXL: снижение на 430-490 тысяч, итоговая стоимость - 3,6-4,2 млн рублей. RX (Flagship и Premium): подешевел на 290-390 тысяч и теперь стоит 5,1 и 4,85 млн рублей.

Флагманский 7-местный VX подешевел на 100 тысяч, до 6,04 млн, 6-местная версия - наоборот, подорожала на 200 тысяч, до 6,14 млн рублей.

КамАЗ провёл точечную корректировку цен на коммерческую модель "Компас 5":

• платформа тентованная бортовая: +74 тысяч рублей - 3,854 млн рублей.

• промтоварный фургон: +106,4 тысяч - 3,766 млн рублей,

• платформа тентованная шторная: -40 тысяч - 3,93 млн рублей,

• бортовая платформа: -59,5 тысяч - 3,610 млн рублей,

• изотермический фургон: -107 тысяч - 3,733 млн рублей.

Что будет с ценами в этом месяце, пока сказать сложно, но на рынке сохраняется затоваренность, в том числе автомобилями 2024 года выпуска. Дилеры могут оставить скидки или даже увеличить их, но рассчитывать на это не стоит: эксперты советуют покупать авто сейчас.