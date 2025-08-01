Каждому пятому автосалону в России предрекли закрытие

Дилерским центрам приходится подстраиваться под новую реальность: разрываются невыгодные контракты, закрываются точки продаж и целые направления, отмечает «Коммерсантъ». Продавцы машин сосредоточивают усилия на прибыльных салонах и запускают новые сервисы.

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Только за второй квартал число дилерских центров в России сменилось на 137 до 2,95 тысячи единиц, а дилерских контрактов — на 183 до 4,33 тысячи. Избавляются дилеры и от нерентабельных контрактов с марками с небольшими продажами. Например, недавно закрылась точка продаж автомобилей Lamborghini в «Москва-Сити», которой управлял «Автодом».

Некоторые меняют и направления бизнеса. Так, дилер «БорисХоф» больше не работает с автомобилями с пробегом. А «Рольф» и другие стремятся присоединиться к развивающемуся онлайн-рынку, вводя цифровые сервисы.

Дилеры отмечают, что российский рынок переходит на китайскую модель ведения бизнеса, для которой продажи важнее сервиса. Производители же сейчас заинтересованы в захвате рынка любой ценой.

В связи с этим игроки рынка смотрят в будущее с апатией и даже пессимизмом: по разным оценкам, до следующего года не доживут 10–20 процентов автосалонов. В первую очередь в группе риска марки Kaiyi, BAIC и Livan, а также российские «Москвич» и «Соллерс», считают они.

С января по июнь нынешнего года россияне купили 607 тысяч единиц транспорта — на 28 процентов меньше, чем за тот же период 2024-го. Продажи легковушек упали на 26 процентов, не достигнув планки в 527 тысяч штук.