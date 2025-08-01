За рулем беспилотного такси Tesla обнаружили водителя

Корпорация Tesla запустила в Сан-Франциско, штат Калифорния, обычное такси вместо беспилотного из-за отсутствия разрешения. Об этом сообщает издание Electrek.

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Журналисты медиа напомнили, что в середине лета руководитель компании Илон Маск обещал, что скоро роботакси Tesla заработает в Сан-Франциско. К концу июля фирма действительно начала принимать заказы на перевозки в городе, но только с настоящим водителем за рулем.

По словам авторов Electrek, клиенты роботакси Tesla в Сан-Франциско обнаружили за рулем машины водителя из-за ограничений штата Калифорния. Оказалось, что Tesla все еще не имеет разрешения на запуск роботакси в регионе. При этом ранее компания запустила беспилотное такси в Техасе — оно передвигалось на автопилоте, хотя на переднем пассажирском сиденье все равно находился оператор.

«По сути, фирма предлагает ту же услугу, которую может предоставить любой водитель Uber, имеющий автомобиль Tesla», — подчеркнули авторы.

Журналисты отметили, что им непонятно, почему компания пытается убедить общественность в том, что является лидером в области автономного вождения, но сажает за руль роботакси живых людей.

В конце июля глава Tesla Илон Маск пообещал, что до конца года половина жителей США сможет передвигаться на беспилотном такси. Предприниматель уточнил, что в настоящий момент компания получает разрешение на перевозки в районе залива Сан-Франциско, Неваде, Аризоне, Флориде и ряде других мест.