Уникальный Porsche в раскраске от Дуа Липы продали на аукционе за € 365 тыс.

На аукционе RM Sotheby’s с молотка ушёл уникальный Porsche 911 GT3 RS — раскраску для него придумала известная британская певица Дуа Липа. Стоимость автомобиля составила € 365 тыс., эти средства будут переданы в благотворительный фонд Дуа Липы.

© Чемпионат.com

Автомобиль создан в рамках коллаборации Porsche и известной певицы. По замыслу авторов, ливрея отражает яркий сценический образ Дуа Липы. Машина была представлена публике в дни Гран-при Монако Формулы-1 — Дуа Липа лично присутствовала на презентации и даже проехала на автомобиле по улицам города.

Автомобиль оснащён 4-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 525 л. с. Также на машину установлен пакет доработок Weissach, включающий в себя магниевые диски и карбоновые компоненты трансмиссии, благодаря чему масса автомобиля снижена на 22 кг по сравнению с GT3 RS с пакетом Clubsport.

До 100 км/ч этот Porsche разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость — 290 км/ч. Одна из особенностей модели — низкий коэффициент сопротивления воздуха и заднее антикрыло с системой DRS, как в Формуле-1. Отмечается, что на скорости 280 км/ч кузов 911 GT3 RS генерирует 860 кг прижимной силы.