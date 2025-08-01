Kia представила обновленный Sportage 2026 года с новым дизайном

Основные изменения коснулись салона и технической части. Sportage HEV теперь оснащен цифровой приборной панелью и мультимедийной системой ccNC Lite с двумя 12,3-дюймовыми экранами. В топовых версиях также доступны проекционный дисплей и отделка SynTex.

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Модель имеет 1,6-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Однако электрическая часть теперь развивает 47,7 кВт. Суммарная мощность увеличилась до 232 лошадиных сил.

Версия LX доступна только с передним приводом, все остальные – с полным. Автомобиль оснащен расширенным пакетом безопасности, включающим систему предотвращения столкновений, ассистент удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль. Sportage HEV предлагает больше пространства для пассажиров на задних сиденьях.

Напомним, что в России импорт новых грузовиков сократился на 90%. Автопроизводители вновь снижают цены на новые автомобили в РФ.