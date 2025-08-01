На продажу выставили новую Volkswagen Jetta 2015 года

Очередную "капсулу времени" "Российская газета" обнаружила в Московской области: это практически новый Volkswagen Jetta, выпущенный в 2015 году.

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Седан серого цвета за 10 лет проехал 9,4 тысячи километров. Владелец заявляет, что автомобиль - как с конвейера, все регламентные работы по техобслуживанию проводились у официального дилера.

"Джетта" оснащена 105-сильным "атмосферником" и автоматической коробкой передач. Судя по указанному VIN, седан выпущен в России, на нижегородском заводе.

Комплектация небогатая: есть полный пакет ЭСП, электрорегулировка зеркал, кондиционер, бортовой компьютер, полноразмерная запаска.

За почти новый VW Jetta владелец просит 1 550 000 рублей. Для сравнения, Lada Vesta со 106-сильным мотором 1,6 и вариатором стоит от 1 575 000 рублей.