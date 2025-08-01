Haval снизил цены на кроссовер H3 в России

Haval переписал прайс-лист на внедорожники H3. Об этом сообщает портал Quto.

Так, базовый Haval H3 2025 года стал доступнее, теперь он предлагается за 2,5 млн рублей. Цена Haval H3 2025 Premium тоже пересмотрена: ранее дилеры предлагали такую машину за 2,8 млн рублей со скидкой в 200 тыс. рублей (2,6 млн рублей), теперь же его стоимость составляет 2,4 млн рублей (2,65 млн рублей по прайсу и 150 тыс. рублей скидка).

До этого стало известно, что стоимость импортированного из Китая автомобиля в России на 35% состоит из цены самой машины и на 40% — из пошлин и сборов. Данные приводит Ассоциация «Российские автомобильные дилеры (РОАД).

«Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 млн рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тыс. рублей - это стоимость самой машины. Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз», — отмечается в сообщении РОАД.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.