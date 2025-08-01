Немецкая «большая тройка» в минусе: прибыль резко упала

По итогам второго квартала 2025 года прибыль Mercedes-Benz снизилась на 69 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 957 миллионов евро. Результат BMW — 1,8 миллиарда евро и снижение почти на треть. У Volkswagen Group, владеющей Audi, прибыль составила 2,29 миллиарда евро, что тоже примерно на треть меньше прошлогоднего показателя. При этом все три автогиганта рапортуют о росте доли гибридов и чистых электрокаров.

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В первом полугодии чистая прибыль Mercedes-Benz рухнула на 56 процентов, до примерно 2,7 миллиарда евро. Выручка упала на девять процентов. Продажи легковых машин не достигли 900 тысяч единиц, сократившись на шесть процентов, а подразделение Mercedes-Benz Vans смогло реализовать 176 тысяч машин (-16 процентов). Во втором квартале производитель поставил 547 тысяч автомобилей (-9 процентов), включая минивэны и малотоннажные грузовики.

Прибыль BMW Group в январе-июне составила чуть больше четырех миллиардов евро, снизившись на 29 процентов. Выручка упала на восемь процентов.

Что касается поставок, то в первом полугодии результат «стабильный» — на уровне 1,2 миллиона автомобилей, причем в компании ожидают небольшого роста по итогам года. За второй квартал BMW отгрузила более 621 тысячи машин, улучшив прошлогодний показатель на 0,4 процента.

Операционная прибыль Audi Group в первом полугодии упала до 1,09 миллиарда евро (-45,1 процента). Выручка группы при этом выросла на 5,3 процента. За полгода клиентам отправили 794 тысячи машин (-5,9 процента), включая Bentley и Lamborghini, а за три последних месяца — 405,3 тысячи (результат второго квартала 2024 года — 441,9 тысячи автомобилей).