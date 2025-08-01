Lada Granta поедет на пропане: прошло расширение списка комплектаций

Группа компаний "АТС" объявила о запуске новой модификации Lada Granta, оснащённой газобаллонным оборудованием для работы на пропане.

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Компания уже реализует проекты по созданию метановых версий Lada Vesta и Largus совместно с АвтоВАЗом, а также реализует собственный проект по выпуску метановой Granta.

Версия Lada Granta с пропановым ГБО - ответ ГК "АТС" на запросы рынка. Установка будет заводской - со всеми необходимыми сертификатами.

Как отметил директор ГК "АТС" Алексей Сучков, объёмы производства будут зависеть от рыночного спроса, однако компания ориентируется на выпуск 100-200 автомобилей в месяц.

Пропановая версия будет стоить примерно на 50 тысяч рублей дороже бензиновой.