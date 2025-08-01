Haval Jolion обошел Granta и сохранил звание лидера на авторынке Петербурга

По данным агентства "Автостат", в первой половине 2025 года жители Санкт-Петербурга приобрели 31,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом почти 2/3 рынка Петербурга заняли китайские бренды. Их доля составила 69%, или 21,6 тысячи единиц, что на 6 процентных пунктов меньше прошлогодних показателей.

В марочном списке лидером на рынке новых машин стал бренд Haval. За первое полугодие 2025 года было реализовано 4,9 тысячи экземпляров.

На втором месте - Lada с показателем 4,4 тысячи штук. На третьем месте - Chery, который продал 3,5 тысячи машин.

Также в топ-5 вошли ещё два китайских бренда - Geely и Changan с показателями 2,8 и 2,4 тысячи штук соответственно.

В модельном рейтинге лидерство сохраняет Haval Jolion, который был продан в количестве 1 633 единиц. На втором месте - Lada Granta с показателем 1 603 машины. Тройку замыкает Lada Vesta с результатом 1 316 автомобилей.

В топ-5 также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely X50 с показателями 1 190 и 1 133 единицы соответственно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи новых автомобилей в РФ за неделю увеличились на 10%.