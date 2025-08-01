Ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта: какие есть нюансы

Накануне в России были утверждены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые в несколько раз ужесточают наказание за непропуск автомобилей со спецсигналами. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал некоторые нюансы нововведения.

Напомним, что соответствующие поправки вступят в силу с 1 сентября. Кадаков подчеркнул, что часть 2 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях теперь распространяется на автомобили с синей мигалкой и звуковым сигналом, а также на машины с синей и красной мигалками и звуковым сигналом. За непропуск такого транспорта водителю грозит штраф от 7 500 до 10 000 рублей либо лишение прав на срок от шести до двенадцати месяцев. Речь идет о скорой помощи, полиции, пожарных и других спецслужбах, отметил эксперт.

Для автомобилей, которые выглядят как обычные гражданские машины, но оснащены спецсигналами, была введена новая часть 3 статьи 12.17 КоАП. За непропуск транспорта без специальной окраски, но с включенными синим и красным маячками и звуковым сигналом, а также за непропуск автомобилей в колонне, сопровождаемой таким транспортом, предусмотрен штраф от 7 500 до 10 000 рублей или лишение прав на срок от шести до двенадцати месяцев. Это касается, например, машин сопровождения, которые могут быть черными седанами с красными и синими мигалками, заявил Кадаков.

Он обратил внимание на то, что в поправках не упоминаются гражданские машины только с синими мигалками. Однако, по словам журналиста, это не означает, что их можно игнорировать. Такие автомобили подпадают под часть 1 статьи 12.17 КоАП, которая не претерпела изменений. Водителю за непропуск машины с синим маячком грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, отметил обозреватель.