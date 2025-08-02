Прибыль еще одного немецкого концерна рухнула более чем на четверть

BMW отчиталась о падении прибыли на 29% за первое полугодие 2025 года.

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По итогам первого полугодия 2025 года немецкий автомобильный концерн BMW зафиксировал снижение прибыли более чем на четверть. Согласно данным компании, за шесть месяцев прибыль составила €4 млрд, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на это, BMW продолжает получать прибыль третий год подряд. Общий объем продаж снизился на 8% и составил €67,7 млрд. На данный момент немецкие автокорпорации находятся в кризисной ситуации: прибыль Audi уменьшилась на треть, а у Mercedes-Benz она упала более чем вдвое.