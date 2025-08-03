На Крымском мосту установлен новый рекорд по длине затора

Пробка на Крымском мосту установила новый рекорд, растянувшись на 30 километров. В очереди со стороны Тамани стоят более 2000 автомобилей, сообщает канал Mash.

По данным Mash, четыре часа уйдет в очереди на ручной досмотр, семь часов — на сканер.

Для рейсовых автобусов предусмотрена отдельная очередь, но время ожидания также немалое — минимум два часа.

Такой большой пробки со стороны Тамани не было с 2022 года. Предыдущий рекорд в 22 км фиксировался в минувшем июле. Затор протянулся до третьей дальней АЗС.

По данным канала «Крымский мост», информирующего о дорожной ситуации на объекте, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2007 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 163 транспортных средства.