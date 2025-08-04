Chery представила в Дубае новый кроссовер iCAR V27

Chery провела мировую премьеру нового кроссовера iCAR V27 в Дубае. Об этом сообщает портал carnewschina.com. На зарубежных рынках модель будет продаваться под брендом iCaur.

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Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, отвечающий за движение. Будут как заднеприводные, так и полноприводные версии. Причем у топового полноприводного варианта мощность составит 455 л.с., а запас хода на электричестве — до 200 км.

Автомобиль получился крупнее Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: 5045×1976×1894 мм, размер колесной базы - 2900 мм.

В Китае iCAR V27 будет стоить 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Компания iCAR была основана в апреле 2023 года и специализируется на производстве электромобилей.

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