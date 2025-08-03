Перед Крымским мостом собралась очередь из 2 тысяч автомобилей

Перед Крымским мостом днем 3 августа собралась очередь из более чем 2 тысяч автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Уточняется, что по состоянию на 14:00 по московскому времени со стороны Краснодарского края досмотра ожидали 1850 машин. Со стороны Крыма в очереди на ручной досмотр тогда же находились 349 транспортных средств.