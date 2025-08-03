УАЗ заново сертифицировал внедорожник Хантер для продления выпуска

Газета.Ru

Ульяновский автозавод оформил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник «Хантер», что позволит продолжить выпуск модели.

УАЗ продлил жизнь внедорожнику «Хантер»
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Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Ульяновский автозавод оформил новое Одобрение Типа на Хантер. В последние годы прямой потомок УАЗ-469 выпускается как УАЗ-2924, и относится к категории N1G», — отмечается в публикации.

Оформление ОТТС опровергает информацию о том, что «Хантер» могут снять с производства. уточняет «Автопоток». Информация о возможном снятии «Хантера» с выпуска появилась в 2024 году, УАЗ ее опровергал.

Позднее стало известно, что УАЗ приостановит выпуск «Хантера» на три месяца по организационным причинам: его производство выделяют в обособленный участок.