КамАЗ-65956 представлен на ВДНХ: новый седельный тягач за 10 миллионов рублей

После завершения презентации на выставке, автомобиль отправится на прохождение процедуры сертификации.

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КамАЗ-65956 обладает колесной формулой 6×4 и не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования. Областью его применения станут промышленные объекты и условия повышенной нагрузки, где требуется буксировка тяжелых грузов.

Мощность тягача обеспечивает 560-сильный двигатель, работающий в паре с 16-ступенчатой механической коробкой передач. Он способен буксировать автопоезда массой до 108 тонн.

Напомним, ранее стало известно, что за май 2025 года удалось продать всего 928 грузовиков «КАМАЗ». Тем временем КАМАЗ представил новый модельный ряд своих тягачей.