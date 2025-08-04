Раскрыты показатели энергоэффективности нового BMW iX3 2026

Премьера долгожданного BMW iX3 нового поколения состоится 5 сентября на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Хотя некоторые характеристики модели уже были официально анонсированы или просочились в Сеть, генеральный директор компании приоткрыл завесу над ещё одной важной деталью. Во время выступления по итогам первого полугодия Оливер Ципсе впервые назвал уровень энергопотребления электрического кроссовера.

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Электрокар iX3 с заводским индексом NA5 продемонстрирует впечатляющую экономичность — всего 15 кВт·ч на 100 км пробега. Для сравнения: у предшественника (рестайлинговая версия G08 трёхлетней давности) этот показатель составлял от 18,5 до 18,9 кВт·ч/100 км. И это при том, что новинка дебютирует с полноприводной системой xDrive, в то время как прошлое поколение оснащалось исключительно задним приводом. Таким образом, теперь кроссовер получит два электромотора вместо одного.

Согласно утечкам, iX3 немного прибавит в весе. Предположительно, его снаряжённая масса составит около 2285 кг, что на 100 кг больше прежней модели. Вместо прежней батареи на 74 кВт·ч на смену придёт значительно более ёмкая — ориентировочно 113,4 кВт·ч. Учитывая заявленный запас хода до 800 км по WLTP и уровень потребления энергии, можно с уверенностью говорить о батарее объёмом свыше 100 кВт·ч.

Однако столь высокий уровень эффективности — не только заслуга новейших аккумуляторов и силовых агрегатов шестого поколения. Представленный в марте 2024 года концепт Vision Neue Klasse X показал, как переработанный аэродинамический облик с пониженным коэффициентом сопротивления (на 20%) и специально разработанные тормоза для электромобилей обеспечили прирост общей эффективности на 25%.

Ципсе и вовсе назвал будущий iX3 "новым эталоном отрасли" — и его уверенность обоснована. Электрокроссовер будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 400 кВт, позволяя восполнить запас хода на 350 км всего за 10 минут. Согласно оценкам BMW, запас хода по EPA достигнет 644 км, а по более оптимистичному китайскому стандарту CLTC — до 900 км.

В дальнейшем ожидаются и другие модификации iX3. Вполне логичным выглядит появление заднеприводной версии с одним электромотором. За счёт снижения массы она, возможно, превзойдёт по автономности полноприводную iX3 50 xDrive. Тем более, что BMW прямо указывает на потенциал 900 км пробега с новыми цилиндрическими ячейками.

iX3 станет первой ласточкой семейства Neue Klasse. В 2026 году компания выпустит электрический седан i3, а до конца 2028-го дебютируют и другие модели. При этом следующее поколение X5, X6 и X7 останется на платформе CLAR, но получит полностью электрические версии с силовыми установками шестого поколения. Даже ALPINA готовится к выпуску собственных EV-модификаций — на базе i7 и будущего X7 без ДВС. А такие бренды, как MINI и Rolls-Royce, также начнут внедрять архитектуру Neue Klasse в свои линейки.