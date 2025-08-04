ИИ может продлить жизнь батарее электромобилей

Искусственный интеллект может значительно продлить срок службы аккумуляторов в электромобилях, но с этим связаны и серьезные риски.

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Особенно важна точность в расчёте уровня заряда батареи (SOC) — от этого зависят безопасность и эффективность машины. Неправильные данные могут привести к перегреву, поломке или даже возгоранию батареи.

Хоть ИИ и способен анализировать тонкие изменения тока, напряжения и температуры лучше традиционных методов, автопроизводители долгое время не решались внедрять его.

Причина в том, что алгоритмы искусственного интеллекта — это «черный ящик»: невозможно однозначно объяснить, почему система приняла то или иное решение, а значит — сложно установить ответственность.

Однако сейчас учёные ищут компромисс. Они предлагают ввести так называемую «защитную клетку» — классическую систему, которая параллельно следит за работой ИИ и отключает его при подозрениях на сбой.

Это гибридное решение обещает объединить плюсы ИИ и проверенную надёжность традиционных подходов.