В России обрушился спрос на долгосрочную аренду машин

В России наблюдается резкое снижение спроса на долгосрочную аренду (лизинг) легковых и коммерческих автомобилей, речь идет как о новых, так и подержанных транспортных средствах. Об охлаждении интереса отечественных предпринимателей и компаний к подобного рода услугам сообщает Газпромбанк автолизинг» и маркетингового агентства НАПИ.

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За первые шесть месяцев 2025 года суммарное число лизинговых сделок с новыми и подержанными легковыми и коммерческими машинами в стране сократилось на 40,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Самым неудачным месяцем для рынка с начала года оказался июнь. За первый летний месяц рынок долгосрочной аренды транспортных средств упал на 49,6 процента год к году, уточнили эксперты.

В целом по итогам января-июня в стране заключили 123,8 тысячи лизинговых сделок. Подавляющее большинство соглашений коснулось новых автомобилей (88,4 тысячи единиц). Для сравнения, годом ранее отечественный бизнес приобрел в долгосрочную аренду 207,4 тысячи машин, включая 172,7 тысячи новых авто.

Основными причинами резкого снижения спроса на лизинг аналитики Центробанка (ЦБ) и регулярное повышение утильсбора. В 2025 году ключевая ставка в РФ продолжительное время находилась на рекордно-высоком уровне в 21 процент, что сделало долгосрочную аренду автомобилей гораздо менее выгодной. Эксперты ожидают относительное оживление на рынке лизинга только при существенном смягчении ДКП ЦБ и повышении спроса на логистические перевозки внутри РФ. Говорить же о последнем в условиях обрушения интереса к грузовикам пока не приходится.