Что будет с рынком подержанных авто во втором полугодии

Директор департамента автомобилей с пробегом в ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков рассказал "Автостату", что во второй половине 2025 года ключевая ставка и колебания курса валют будут играть ключевую роль в формировании ситуации на вторичном автомобильном рынке.

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По его прогнозу, если ставка ЦБ существенно снизится, а рубль ослабнет, то объемы продаж подержанных машин могут приблизиться к показателям 2024 года. Однако при неблагоприятном развитии событий возможно снижение на 5-6% по сравнению с предыдущим годом.

Согласен с коллегой и коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, который также ожидает роста вторичного авторынка в дилерском сегменте во втором полугодии. По его мнению, он составит не менее 10-15% по сравнению с первым полугодием. Это связано с увеличением продаж новых авто и, как следствие, ростом количества машин, принимаемых по программе trade-in.

Снижение ключевой ставки и более доступные кредиты стимулируют как продажи новых, так и подержанных моделей. Этот прогноз основан на тенденциях последних месяцев, которые демонстрируют осторожное оживление вторичного рынка у дилеров. Так, в июне реализации машин с пробегом выросли на 7% по сравнению с маем, а в июле ожидается рост на 8% по сравнению с июнем, резюмировал Шапринский.

В свою очередь директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин полагает, что в текущем году на рынке подержанных авто ожидается умеренное падение по итогам года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что дилеры в РФ пересматривают цены на новые автомобили.