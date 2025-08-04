Распродажа Belgee X70 все еще идет: скидки выросли до 660 тысяч рублей

В августе бренд Belgee расширил условия специальных предложений на флагманские версии кроссовера X70. С учётом новых бонусов выгода при покупке модификаций Prestige и Prestige+ может достигать 630 000 и 660 000 рублей соответственно.

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Для комплектации Prestige в эту сумму входит прямая скидка 460 000 рублей и 170 000 рублей по программе трейд-ин. В случае с Prestige+ прямая скидка увеличена до 490 000 рублей, а бонус за обмен остаётся прежним.

Обе версии оснащены системой полного привода, 48-вольтовым "мягким" гибридом, атмосферной подсветкой салона и комплексом электронных ассистентов: интеллектуальным круиз-контролем, системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, помощником удержания в полосе, системой распознавания дорожных знаков и интеллектуальным управлением дальним светом.

С учётом всех скидок стоимость Belgee X70 Prestige в августе начинается от 2 691 190 рублей, а Prestige+ - от 2 766 190 рублей. Базовая комплектация Active доступна от 2 275 990 рублей.

Условия на компактный кроссовер Belgee X50 остались прежними: минимальная цена от 1 939 990 рублей с учётом максимальной скидки 540 тысяч рублей.

Ранее "РГ" писала, что модельная линейка белорусского бренда Belgee может расшириться за счёт гибридного кроссовера, в основу которого ляжет Geely Galaxy Starship 7.