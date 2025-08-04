Кроссовер Haval Jolion обошел Lada Granta по продажам

Агентство "Автостат" подвело итоги продаж заключительной недели июля: с 28 июля по 3 августа в России было реализовано 29 247 новых легковых автомобилей. Это рекордный недельный показатель в 2025 году.

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Лидером по продажам среди марок стала Lada - на её долю приходится 22,3% в общем объёме продаж. Далее следуют Haval (12%), Chery (10%), Geely (7,1%), Changan (6,8%), Belgee (5,6%) и Jetour (3,8%).

Отметку в 2% преодолели бренды Solaris, Toyota, Omoda и GAC.

Самой продаваемой моделью прошлой недели стал кроссовер Haval Jolion, обогнавший Lada Granta: 1523 против 1437 авто. На третьем месте оказался Belgee X50.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что рекорды по продажам ставить отечественный бренд Xcite.