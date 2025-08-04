Цены на большой электрокроссовер Onvo L90 радуют, но есть нюанс

Компания Nio объявила цены на свой новый полноразмерный кроссовер. Автомобиль поступит в продажу в трёх комплектациях, с двумя вариантами салона (6 или 7 мест) и двумя типами силовых установок. Самую доступную версию модели можно будет приобрести за 179 800 юаней, что составляет около 2 миллионов рублей. Это сопоставимо со стоимостью топовых комплектаций Lada Vesta в России.

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Однако такая цена действует только при одном условии — покупатель должен отказаться от приобретения тяговой батареи, а взять её в аренду. Если приобретать Onvo L90 вместе с батареей, его цена составит от 256 800 до 299 800 юаней (от 2,85 до 3,32 миллиона рублей). Одним из основных конкурентов новинки на китайском рынке называют кроссовер Li Auto i8, но он стоит заметно дороже — от 321 800 юаней.

Габариты новинки составляют 5 145 миллиметров в длину, 1 998 в ширину и 1 786 в высоту. Колёсная база — 3 110 миллиметров. Onvo L90 предлагается исключительно с трёхрядным салоном. Объём багажного отделения — 430 литров. Дополнительно под передним капотом предусмотрен отсек объёмом 240 литров.

Базовая версия кроссовера оснащается одним электродвигателем на задней оси мощностью 462 лошадиные силы. Более дорогие комплектации получат дополнительный передний мотор мощностью 136 лошадиных сил. С одним двигателем Onvo L90 разгоняется до 100 километров в час за 5,9 секунды, с двумя моторами — за 4,7 секунды.

Все версии используют одну литий-ионную батарею ёмкостью 85 киловатт-часов. Запас хода составляет 605 километров для заднеприводной модификации и 570 километров для полноприводной. Зарядка батареи от 10% до 80% занимает 25 минут.

В числе большого количества опций новинки — вместительный холодильник, способный поддерживать заданную температуру даже при выключенном автомобиле.