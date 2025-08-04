В России стартовали продажи Dongfeng Huge

Китайская компания объявила старт продаж на российском рынке нового паркетника, который в модельном ряду займёт место флагмана. Как обратил внимание Quto.ru, до шоурумов по всей стране новинка доберётся в течение месяца, а россияне смогут выбрать между версиями Modern и Executive.

© Quto.ru

Размеры кроссовера составляют 4720 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1702 мм в высоту, расстояние между осями равно 2825 мм.

Под капотом автомобиля разместился 1,5-литровый наддувный двигатель на 197 сил и 305 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,2 секунды.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Оснащение модели включает в себя медиасистему с сенсорным дисплеем, климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности движения. Помимо этого, в рамках подготовки к российским условиям эксплуатации машину оборудовали подогревом передних сидений, руля, форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Цены на Dongfeng Mage в России начинаются от 2 990 000 рублей за базовую версию Modern и от 3 140 000 рублей за топовую модификацию Executive.