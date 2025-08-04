В РФ продают ЛуАЗ-969 за 240 тысяч рублей

"Российская газета" в ходе очередного мониторинга сайтов бесплатных объявлений обнаружила в Уфе хорошо сохранившийся образец - ЛуАЗ-969 1984 года выпуска. Несмотря на 41-летний возраст, малолитражный внедорожник прошел 9000 км и за это время сменил двух владельцев.

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Хозяин уверяет, что машина находится в полностью рабочем состоянии, с полным комплектом документов и стоит на учете.

Уникальность ЛуАЗа заключается в том, что это был первый советский полноприводный автомобиль, который можно было приобрести в личное пользование. Всего за годы производства, с 1966 по 2002 год, с конвейера в Луцке сошло 182 000 экземпляров. Несмотря на архаичную конструкцию, разработанную в середине 20 века, он до сих пор пользуется большой популярностью среди фанатов и коллекционеров за надежность и неприхотливость.

Под капотом ЛуАЗа скрывается силовой агрегат Мелитопольского моторного завода объемом 1,2 литра мощностью 40 л.с., который способен разогнать малолитражку до 85 км/ч. КПП - механическая, привод - полный.

Владелец просит за свою "капсулу времени" совсем мало - 240 000 рублей.

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